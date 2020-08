Da dürfte der eine oder andere Fan aber ins Schwitzen kommen! Keine Frage, Carmen Geiss (55) legt immer einen tollen Auftritt hin: Die Frau von Robert Geiss (56) zeigt sich stets in schicker Designer-Kleidung, die blonden Haare sind perfekt gestylt und auch beim Make-up setzt sie auf einen einwandfreien Look. Der größte Garant für ihren makellosen Look ist aber wohl Carmens Top-Figur – und die präsentiert die 55-Jährige nun ziemlich sexy mit einem Bikini-Posting!

Na, für diesen Körper schwitzt die TV-Bekanntheit wohl so einige Stunden im Fitnessstudio! Auf Facebook postete Carmen direkt mehrere Fotos, die sie bei einem Bootstrip zeigen. Lediglich im blauen Bikini bekleidet, gibt sie den Blick auf ihren straffen Body inklusive Waschbrettbauch preis – der so auch locker einer Zwanzigjährigen gehören könnte.

Zugegeben: Dass Carmen ansonsten für ihr jugendliches Aussehen auch bereits die eine oder andere Beauty-OP in Anspruch genommen hat, ist längst kein Geheimnis. In ihrer Familien-Doku Die Geissens ließ die Luxuslady sich beispielsweise zum Vampir-Lifting begleiten. Bei dem Eingriff, der das Gesicht um Jahre jünger wirken lassen soll, spritzt der Arzt dem Patienten ein Serum unter die Haut, das er vorab aus dessen Blut gewonnen hat. Auch bei ihren Brüsten ließ Carmen nachhelfen.

Anzeige

Facebook / TheRealCarmenGeiss Carmen Geiss im August 2020

Anzeige

Facebook / TheRealCarmenGeiss Carmen Geiss

Anzeige

"Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie", RTL II Carmen und Robert Geiss bei "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de