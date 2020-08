Welches Reality-TV-Format fand Georgina Fleur (30) bisher am anspruchvollsten? Die Luxus-Lady begeisterte ihre Fans im Laufe ihrer Karriere bereits in zahlreichen Sendungen. So schlug sie sich 2013 im Dschungelcamp durch den australischen Busch und saß im selben Jahr obendrauf im Promi Big Brother-Container. Demnächst wird sie auch im Sommerhaus der Stars zu sehen sein. Aktuell ist sie bei Kampf der Realitystars am Start – wo sie für ihre direkte Art ordentlich Kritik einstecken muss. Ist das Georginas bisher heftigste TV-Erfahrung?

Nein – ganz und gar nicht! Ihre Schilderungen im Promiflash-Interview klingen sogar eher nach einem entspannten Urlaub! "Für mich war es kein krasses Format, sondern ein sehr schönes. Ich hatte dort die beste Zeit", betont Georgina im Anschluss an die Dreharbeiten. "Es war paradiesisch, einfach nur wunderschön. Wir haben jeden Abend die schönsten Sonnenuntergänge gesehen." Auch die ganzen Challenges und Spiele seien ihr nie auf die Nerven gegangen, sondern hätten ihr total Spaß gemacht. "Ich habe die Zeit sehr genossen."

Über ihre "Kampf der Realitystars"-Kollegen sagt sie außerdem: "Wir haben viel gelacht und uns gut miteinander verstanden." Ob Zoe ihr hier zustimmen würde? Die Kontrahentinnen gerieten diese Woche heftig aneinander. "In meinen Augen gießt diese Frau permanent nur Öl ins Feuer. Solch ein Benehmen ist unmenschlich und ich war nicht bereit, jemanden rauswählen zu müssen, der mir dann vielleicht auch noch am Herzen liegt", ärgerte die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin sich im Promiflash-Interview.

“Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand”: ab 22. Juli immer Mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

ActionPress/Public Address Georgina Fleur, Reality-TV-Star

Instagram / georginafleur.tv TV-Bekanntheit Georgina Fleur im Juni 2020

RTL II – Magdalena Possert Zoe Saip, Reality-Star

