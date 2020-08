Zu zweit Sport zu machen, macht eben mehr Spaß! Justin (26) und Hailey Bieber (23) haben in den vergangenen Wochen und Monaten ziemlich viel Zeit miteinander verbracht. Dabei gingen sich die beiden aber keineswegs auf die Nerven – im Gegenteil: Sie sind noch näher zusammengerückt! Und genau das bewiesen die zwei nun einmal mehr: Justin und Hailey sportelten gemeinsam in Los Angeles!

Paparazzi erwischten die Biebers am Donnerstag bei einer schweißtreibenden Sport-Session. Während Hailey ihren Traumkörper in einem schwarzen Zweiteiler besonders schön in Szene setzte, trug Justin ein lässiges NBA-Shirt und Shorts. Natürlich ließ es sich der Sänger auch nicht nehmen, seine Fans an diesem Ereignis teilhaben zu lassen. Auf Instagram veröffentlichte der Biebs ein After-Sport-Selfie von sich und seiner Gattin und schrieb dazu: "Morgen-Gesichter. Ich verspreche euch, dass ich fröhlicher bin, als ich aussehe."

Dass sich das tägliche Training vor allem bereits bei Justin bezahlt gemacht hat, hatte er erst vor wenigen Tagen im Netz bewiesen: Oberkörperfrei und in einer pinkfarbenen Shorts posierte der "Intentions"-Interpret vor einem Spiegel. Neben vielen Flammen-Emojis hatten einige auch mit einem "Wow" oder "Uhhh" kommentiert.

Instagram / haileybieber Hailey und Justin Bieber im Juni 2020

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Musiker

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber mit Freunden

