Was läuft da wirklich zwischen Tristan Thompson (29) und Khloé Kardashian (36)? Nachdem der Basketballspieler im Jahr 2019 einen Seitensprung mit Jordyn Woods (22) hatte, trennte sich das Paar. Doch jetzt nähern sich die beiden einander angeblich wieder an und wollen ihrer Beziehung eine neue Chance geben. Das will der Sportler jetzt offenbar die ganze Welt wissen lassen: Tristan machte Khloé ganz öffentlich Komplimente auf Social Media!

Tristan reagierte kürzlich auf ein paar Instragram-Posts der 36-Jährigen: In der Kommentarspalte einer Aufnahme von dem Keeping up with the Kardashians-Star und der gemeinsamen Tochter True Thompson (2) hinterließ der 29-Jährige zwei rote Herz-Emojis. Zusätzlich kommentierte er auch ein Selfie der TV-Bekanntheit, auf dem sie sich sexy präsentierte: "Die Königin", flirtete Tristan und fügte Emojis mit Herzchen-Augen hinzu.

Khloé ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, auf Tristans Social-Media-Profil mitzumischen: Die Beauty kommentierte einen Schnappschuss, auf dem der zweifache Vater mit seiner Tochter True kuschelt – und dabei bis über beide Ohren strahlt. "Zwillinge! Das allersüßeste Foto!", schwärmte der Reality-TV-Star.

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson im Dezember 2019

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson mit Töchterchen True, August 2020

