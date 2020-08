Like Me – I'm Famous hat gerade erst begonnen – und es gibt schon mächtig Stress! Schlagersternchen Juana Princess hatte nämlich dem Ex-Köln 50667-Darsteller Alexander Molz (24) versprochen, ihm in der ersten Folge einen ihrer Likes zu geben. Die 35-Jährige entschied sich aber noch einmal um und vergab gleich zwei der begehrten Daumen an Sarah Knappik (33). Alex ging dagegen leer aus. Im Promiflash-Interview verrät der Fitness-Influencer nun, was er von der Aktion hält.

Die falschen Versprechungen der gelernten Pflegefachkraft finde er alles andere als gut: "Ich konnte ja nicht wissen, wie unglaublich falsch manche meiner Mitbewohner ticken", beschwert er sich. Der 24-Jährige sieht jedoch auch das Positive: Er wisse nun, wo er bei der Ex-DSDS-Kandidatin stehe und sei im Nachhinein schlauer. Das habe ihm außerdem gezeigt, dass eben doch alle Konkurrenten seien.

Auch auf Sarah ist der Muckimann nicht gut zu sprechen. Immerhin stecke sie mit Juana unter einer Decke. Die ehemalige GNTM-Kandidatin schwärmte am Anfang noch von ihrem neuen Mitbewohner und machte ihm Komplimente. Dies beruhe jedoch nicht auf Gegenseitigkeit. Die Blondine entspreche nämlich absolut nicht Alex' Typ.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

TVNOW / Stefan Gregorowius Die Teilnehmer von "Like Me – I'm Famous"

Instagram / alexandermolz_official Alexander Molz, Fitness-Influencer

TVNOW / Stefan Gregorowius Sarah Knappik, "Like Me – I'm Famous"-Teilnehmerin

