Ist er etwa in festen Händen? Normalerweise sorgt Madonna (62) mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen. Oft hatte die "Queen of Pop" vor allem mit ihren jungen Männern für Aufsehen erregt. Nun steht aber ihr Sohn Rocco (20) im Fokus der Medien, der mit einer möglichen neuen Liebschaft alle Aufmerksamkeit auf sich zieht: Rocco wurde jetzt mit einer unbekannten Schönheit in London gesichtet!

Paparazziaufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen den Spross von Guy Ritchie (51) und der "La Isla Bonita"-Interpretin mit einer Blondine auf den Straßen Londons. Am Freitag verbrachten die beiden in der britischen Hauptstadt einen entspannten Nachmittag und schienen sich ziemlich gut zu verstehen. Vor allem Rocco ist die Freude ins Gesicht geschrieben – auf den Bildern strahlt der Promi-Spross bis über beide Ohren.

Zuletzt wurden Rocco einige Liebeleien nachgesagt. So bandelte er unter anderem mit Kim Turnball an, die er Ende 2016 bis Sommer 2017 gedatet haben soll. Nur kurz darauf kamen Gerüchte auf, dass der 20-Jährige sich in Sängerin Chantelle Lee verguckt habe. Wer nun seine aktuelle Flamme ist, ist allerdings nicht bekannt.

Getty Images Madonna, Sängerin

Instagram / guyritchie Guy Ritchie mit seinen Kindern und Frau Jacqui Ainsley

Getty Images Rocco Ritchie und Kim Turnball im Februar 2017

