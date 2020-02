Heiß, heißer, Madonna (61)! Auf einer Party feierte die Queen of Pop nun ausgelassen den Abschluss ihrer Konzerte in Großbritannien. Dort war sie vor allem an der Seite ihres 25-jährigen Freundes Ahlamalik Williams zu beobachten mit dem sie nun schon über ein Jahr liiert ist. Jetzt postete die Popdiva ein Foto, auf dem sie ihrem aktuellen Toyboy einen innigen Kuss auf den Mund drückt.

Die kleine Kusseinlage war Teil ihrer vierteiligen Bilderreihe, die der Weltstar auf seinem Instagram-Kanal postete. Auf einem der Fotos kuschelt das Paar miteinander und lächelt lediglich ganz brav und unschuldig in die Kamera. Das ändert sich aber prompt mit dem nächsten Schnappschuss: Darauf küssen sie sich leidenschaftlich. In der Bildunterschrift zu ihren Posts bedankte sie sich für die britische Gastfreundschaft und die Unterstützung ihrer Liebsten. Damit meint sie allerdings nicht nur ihren 36 Jahre jüngeren Tänzerfreund, sondern natürlich auch ihre Tochter Lourdes (23), die ebenfalls als Gast auf der Party war.

Ein ganz besonderes Accessoire taucht auf jedem der vier Fotos auf: Ihr schwarzer Fächer. Auf diesem ist in Feuerrot das Logo ihres aktuellen Albums "Madame X" zu sehen. Wahrscheinlich war das kleine Hilfsmittel für die "Material Girl"-Interpretin unbedingt nötig, um sich nach ihrem stürmischen Tête-à-Tête ein wenig abzukühlen.

Instagram / madonna Ahlamalik Williams und Madonna posieren für ein Foto

Instagram / madonna Lourdes und Madonna in London im Februar 2020

Instagram / madonna Madonna in London im Februar 2020

