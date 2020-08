Müssen die Fans dieses Jahr doch auf ihr Lieblings-Trash-Format verzichten? Am 31. August 2020 soll Love Island endlich in die vierte Runde gehen. Liebeshungrige Singles haben dann wieder die Chance, in einer Villa auf Mallorca ihren Partner fürs Leben zu finden – doch könnte die aktuelle Reisewarnung für die Baleareninsel der Produktion einen Strich durch die Rechnung ziehen? Ein Sprecher klärt nun auf, wie es mit "Love Island" in diesem Jahr weiter geht!

Wie das Branchenmagazin DWDL nun berichtet, schränkt die Reisewarnung das Aufzeichnen von "Love Island" nicht ein – sie gebe nur Anlass zur verstärkten Wachsamkeit. "Wir unternehmen alles, was nach aktuellem Wissensstand für einen effektiven Infektionsschutz getan werden kann", so der Unternehmenssprecher gegenüber dem Magazin. So habe der Sender detaillierte Hygiene- und Sicherheitskonzepte in Abstimmung mit den deutschen und spanischen Behörden erstellt.

Vielen Fans dürfte damit einen Stein vom Herzen fallen – und so auch Jimi Blue Ochsenknecht (28). In diesem Jahr moderiert der Barbesitzer "Aftersun – Der Talk" und ist jetzt schon total heiß auf die vierte Season des beliebten Kuppelformates. "Ich glaube, die Staffel wird auf jeden Fall feuchtfröhlich und lustig. Ich glaube, alle sind motiviert, die Liebe zu finden", so der 28-Jährige vor Kurzem gegenüber Promiflash.

