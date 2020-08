Bella Thornes (22) Filmfigur kommt aus dem Reich der Toten zurück! 2017 spielte das Model neben Robbie Amell (32) und Samara Weaver in "The Babysitter" mit. In dem Teenie-Krimi, der den Übergriff einer Clique satanistischer Jugendlicher auf ein Babysitter-Kind zeigt, hatte ihr Charakter Allison jedoch weniger Glück: Die Cheerleaderin starb durch einen Kopfschuss mit einer Schrotflinte. Jetzt erscheint eine Fortsetzung des blutigen Trash-Streifens – und in dem wird auch Bella trotz ihres brutalen Filmtods mitspielen!

Das berichtet jetzt Moviepilot: Demnach wird Bella in der Fortsetzung "The Babysitter: Killer Queen" eine größere Rolle bekommen als im Original. Als Anführerin der teuflischen Gang sucht sie ihr einstiges Opfer Cole (Judah Lewis) zwei Jahre nach der ersten Horrornacht wieder heim. Wie genau Bellas Figur jedoch überlebt haben soll oder ob sie als Zombie zurückkehrt, ist bisher noch unklar. Am 10. September dürften die Netflix-Zuschauer darüber aber mehr erfahren: Dann erscheint der Streifen auf der Streaming-Plattform.

Doch nicht nur Bella spielt in dem Sequel mit: Auch Robbie Amell kehrt als Max zurück, ebenso Andrew Bachelor als John. Beide Rollen kamen eigentlich im ersten Teil ums Leben – umso spannender dürfte die Fortsetzung also werden.

Anzeige

Tyler Golden / Netflix Judah Lewis als Cole in "The Babysitter: Killer Queen"

Anzeige

Netflix / Tony Rivetti Jr., SMPSP Bella Thorne, Robbie Amell und Samara Weaving in "The Babysitter"

Anzeige

Tyler Golden / Netflix Andrew Bachelor, Bella Thorne und Robbie Amell in "The Babysitter: Killer Queen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de