Dieser Spruch traf Werner Hansch (82) tief! Im Moment zählt der frühere Sportreporter neben Ikke Hüftgold (43) zu den beliebtesten Teilnehmern der aktuellen Promi Big Brother-Staffel. Der Journalist hat nicht nur ein offenes Ohr für die Bewohner, sondern sorgt auch immer wieder mit seiner de­es­ka­lie­renden Art für Ruhe im Märchenland. Doch eine Mitstreiterin drückte Werner jetzt einen Spruch rein, der ihn offenbar sehr verletzte: Adela (27) fragte den 82-Jährigen, ob er denn glaube, Promi BB zu überleben!

Neben Udo Bönstrup (26) nominierte Werner in der Räuberhöhle des Märchenwaldes auch Adela Smajic. Während er dem YouTuber einen Gefallen damit tun wollte, hatte er mit der Schweizerin dagegen ein Hühnchen zu rupfen. Der Diplom-Sozialwissenschaftler erzählte von einer unangenehmen Situation, die er mit der Moderatorin hatte: "Da hat sie mich so angeschaut und fragte mich, überlebst du das hier? Das fand ich nicht so charmant, ehrlich gesagt. Das hatte wenig Respekt gegenüber meiner Gesundheit", erklärte die TV-Bekanntheit.

Udo, der von den Zuschauern aus dem Märchenland rausgewählt wurde, ist von diesem Verhalten von Adela nicht sonderlich überrascht. "Sie lebt aktuell nach dem Motto 'Wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht'", gab der Webstar in der Promi BB Late Night Show preis. "Sie teilt auch gerne mal aus, aber einstecken kann sie nicht so recht", sagte der Blondschopf über die Beauty.

Anzeige

ActionPress Werner Hansch bei der Premiere der Dokumentation "Schicht im Schacht" in der Lichtburg in Essen

Anzeige

Instagram / adela.smajic Adela Smajic im Juli 2019

Anzeige

Instagram / udo Udo Bönstrup, YouTuber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de