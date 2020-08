Schock für Danniella Westbrook (46)! Die einstige "East Enders"-Darstellerin hat in ihrem Leben bereits einige schlimme Erfahrungen gemacht. Unter anderem setzte jahrelanger Drogenkonsum ihrem Gesicht so stark zu, dass sie sich mehreren Operationen unterziehen musste. Letztes Jahr sollte es für die Britin endlich bergauf gehen. Sie plante offenbar, im Netz ihre große Liebe zu finden. Doch jetzt geriet Danniella erneut in eine furchtbare Situation: Ein bewaffneter Dieb soll sie attackiert haben!

"Mein Handy wurde mir gestern geklaut", informierte die 46-Jährige ihre Twitter-Community. "Manche Menschen sind einfach Abschaum", zeigte sie sich aufgebracht. Der Schauspielerin zufolge habe der Täter einen Baseballschläger dabei gehabt und ihr damit Prellungen zugefügt. "Ich habe den Vorfall der Polizei gemeldet", erklärte Danniella weiterhin in einem Tweet.

Mittlerweile befinde sie sich auf dem Weg der Besserung, richtete sich die einstige Kandidatin des britischen Big Brother an ihre besorgten Fans. "Mir geht es gut. Der Schock war eigentlich das Schlimmste", gab die Blondine rückblickend an. Ein neues Handy habe die TV-Bekanntheit auch bereits bestellt.

Getty Images Danniella Westbrook im Jahr 2004

Getty Images Danniella Westbrook im Jahr 2010

ActionPress Danniella Westbrook in der TV Sendung "This Morning in London"

