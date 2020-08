Katy Perry (35) und Orlando Bloom (43) erlebten in ihrer Beziehung nicht nur rosige Zeiten! Für die Musikerin und den Schauspieler könnte es derzeit kaum besser laufen: Nach ihrer Verlobung am Valentinstag 2019 erwarten die Turteltauben derzeit ihr erstes gemeinsames Kind, das schon in Kürze das Licht der Welt erblicken soll. Doch ganz so harmonisch war die Liebelei der beiden Promis nicht immer: Wie Katy jetzt enthüllte, gingen die beiden bereits zusammen durch die Hölle!

Das erklärte die werdende Mutter im Interview mit Zane Lowe (47) für Apple Musik. Sie habe gemeinsam mit Orlando viele Höhen erlebt – jedoch auch umso dunklere Tiefen: "Wir sind zusammen durch die verfluchte Hölle gegangen!", schilderte Katy. Jetzt seien beide zwar wieder auf einem guten Weg – trotzdem sei noch viel Arbeit zu tun: "Beziehungen sind schwerer als Dating. Man muss sich jeden Tag dafür entscheiden, in einer Beziehung zu sein, und viel an sich arbeiten!"

Katy und Orlando hatten sich 2016 erstmals als Pärchen gezeigt, wenige Monate später waren sie jedoch schon wieder getrennte Wege gegangen. 2018 kamen die beiden dann wieder zusammen – und sind seitdem unzertrennlich. Hättet ihr gedacht, dass sie es so schwer hatten? Nehmt an unserer Umfrage unter unserem Artikel teil!

Instagram / katyperry Katy Perry im Mai 2020

Getty Images Katy Perry auf der Fashion Week in Paris im Juli 2017

Buckner/Variety/REX/Shutterstock / ActionPress Orlando Bloom und Katy Perry bei den Golden Globes 2016

