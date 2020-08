Gigi Hadid (25) kostet ihre Schwangerschaft im wahrsten Sinne des Wortes aus! Das Supermodel und sein Partner Zayn Malik (27) erwarten aktuell ihren ersten Nachwuchs. Zwar gewährte die werdende Mama ihren Fans bisher nur einen kurzen Blick auf ihren Babybauch – über ihre Gelüste sprach sie hingegen etwas offener. Während sie zunächst noch total auf Bagels abfuhr, ist jetzt noch ein weiteres Gebäckstück dazugekommen: Gigi fährt in der Schwangerschaft total auf Zimtschnecken ab!

Diese Vorliebe teilte sie nun via Instagram mit ihren Fans. Dort postete die Blondine in ihrer Story ein Foto, das einen ganzen Haufen der köstlichen Küchlein zeigt – und die schwammen förmlich in Zuckerguss. Kein Wunder also, dass Bald-Mami Gigi sich über diese süße Sünde besonders freute.

Doch wie die Laufstegschönheit erst kürzlich enthüllte, gebe es auch Umstände, die sie an der Schwangerschaft nicht genieße – wie zum Beispiel, dass sie ihrem liebsten Hobby nicht mehr nachgehen könne: dem Reiten. "Ich vermisse es", gab die 25-Jährige zu.

Zayn Malik und Gigi Hadid

Model Gigi Hadid

Gigi Hadid, Model

