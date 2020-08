Ist das etwa ein weiterer Hinweis auf eine vermeintliche Beziehung? Seit einigen Tagen brodelt die Gerüchteküche um Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (32): Ihre Fans vermuten, dass die ehemalige Bachelorette und ihr damaliger Kandidat drei Jahre nach ihrem gemeinsamen TV-Abenteuer jetzt womöglich doch ein Pärchen seien könnten. Jetzt tauchte ein weiterer Hinweis im Netz auf: Jessi und Johannes waren im selben Restaurant!

Dieses neue Indiz tauchte jetzt in den Instagram-Stories der beiden TV-Bekanntheiten auf: Sowohl Johannes, als auch Jessica hielten sich gestern in dem Restaurant Coco Beach Ibiza auf. In diesem exklusiven Lokal, das direkt am Strand der Baleareninsel liegt, genoss die Ex-Bachelorette ein mediterranes Gericht. Johannes hingegen zeigte seinen Fans den imposanten Außenbereich des Beachclubs.

Zu den Spekulationen um eine vermeintliche Beziehung äußerten sich bis jetzt weder Johannes noch Jessi direkt. "Also, wenn es so sein sollte, dann seid ihr die Ersten, die es erfahren", versicherte die brünette Beauty allerdings bereits im RTL-Interview. Was glaubt ihr: Verbrachten die beiden in dem Restaurant jetzt tatsächlich Zeit zusammen? Stimmt ab!

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, August 2020

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, Reality-TV-Darsteller

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im August 2020

