Hat Amors Pfeil den Weg in Jeffree Stars (34) Luxusanwesen in den Hidden Hills gefunden? Der Make-up-Guru geht seit Anfang dieses Jahres als Single durchs Leben: Nach insgesamt fünf Jahren hatten sich der YouTuber und sein Freund Nathan Schwandt (30) getrennt. Im vergangenen Juni wurde klar, dass Jeffree zumindest wieder offen für Flirts ist, seinerzeit ließ er sich von einem Muskel-Hottie für ein Video schminken. Nun könnte es bei der Netz-Bekanntheit wieder so richtig gefunkt haben: Mit einem heißen Foto scheint der 34-Jährige eine neue Beziehung anzudeuten!

"Ich bin dankbar für all das Schöne, das Gott mir dieses Jahr geschenkt hat", kommentierte Jeffree seinen neuesten Instagram-Post. Auf dem dazugehörigen Foto sitzt der Influencer auf dem Schoß eines Unbekannten mit tätowierten Armen, die ihn zärtlich umfassen. Dass es sich bei dem Tattoo-Fan nicht um denselben Mann handelt, der Jeffree geschminkt hatte, wird durch seine Tintenbilder deutlich – Jozea, wie sein Video-Partner hieß, hat nämlich keine. Die 14,7 Millionen Follower des Style-Chamäleons müssen also noch ein wenig länger rätseln.

Zumindest macht der Hundenarr jetzt wieder mit positiven Neuigkeiten Schlagzeilen. Erst vor wenigen Wochen wurde Jeffree vorgeworfen, die Karriere seines Konkurrenten James Charles (21) zerstören zu wollen, indem er ihm unter anderem sexuelle Belästigung unterstellte. Ein nach einer Web-Pause veröffentlichtes Entschuldigungsvideo floppte Ende Juli und befeuerte das YouTube-Drama um ihn noch zusätzlich. Jeffree ließ sich davon allerdings nicht weiter beeinflussen, im Gegenteil: Er machte weiter wie vor den Anschuldigungen, indem er eine neue Lidschattenpalette herausbrachte.

Instagram / jeffreestar Jeffree Star im August 2020

Instagram / jeffreestar Jeffree Star und Jozea

Instagram / jeffreestar Jeffree Star im Juli 2020

