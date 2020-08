Jenna Dewan (39) gewährt sehr private Einblicke! Mittlerweile ist es schon über zwei Jahre her, dass die Tänzerin und ihr Ex-Mann Channing Tatum (40) bekannt gaben, dass sie kein Paar mehr sind. Seit einigen Monaten sind die beiden nun offiziell geschieden und haben längst andere Partner an ihrer Seite. Jetzt erinnert sich Jenna an den Moment zurück, als ihr klar wurde, dass sie und Channing keine gemeinsame Zukunft mehr haben.

"Ich war zu der Erkenntnis gekommen, dass die Dynamik, in der ich mich befand, weder mir noch meiner Tochter guttat", erläutert die zweifache Mutter in ihrem Buch Gracefully You: How to Live Your Best Life Every Day. Der Entschluss, sich zu trennen, sei beiden alles andere als leicht gefallen. Aber vor allem Jenna habe so nicht weitermachen wollen. "Zuallererst musste ich die Tatsache akzeptieren, dass die Beziehung nicht mehr funktioniert und eigentlich nur noch wehtat. Die Öffentlichkeit sah Channing und mich in diesem idealisierten, romantisierten Licht. Das war schwer für mich, denn ich bin gerne so ehrlich und aufrichtig wie möglich", hält sie weiter fest.

Mittlerweile ist die Ehe von Jenna und Channing endgültig Geschichte. Die 39-Jährige ist nicht nur wieder vergeben, sondern tatsächlich auch schon verlobt. Ihr Partner Steve Kazee (44) hielt kurz vor der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes um ihre Hand an – seit März sind sie Eltern des kleinen Callum Michael Rebel Kazee.

Getty Images Jenna Dewan, Schauspielerin

Kevin Winter/Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan im Februar 2016

Instagram / jennadewan Jenna Dewan und ihr Söhnchen Callum, August 2020

