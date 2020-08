Was sind eigentlich Heidi Klums (47) Pläne für Germany's next Topmodel 2021? Eines ist schon jetzt klar: In der kommenden 16. Staffel der Castingshow wird alles anders! Wegen der aktuellen Gesundheitslage und weil die Dreharbeiten zur Show für gewöhnlich schon im Herbst beginnen, wird die Sendung mit hoher Wahrscheinlichkeit in Deutschland – eventuell auch in anderen europäischen Ländern – gedreht. Heidi selbst soll deshalb mit ihrer gesamten Familie für einige Monate von Los Angeles nach Berlin ziehen wollen. Aber wie sieht es eigentlich in Bezug auf die Jury aus?

In den vergangenen beiden Staffeln setzte die Modelmama auf ein wechselndes Konzept. Jede Woche wurde sie bei ihrer Entscheidung die Models betreffend von einem anderen Gaststar unterstützt. Größen wie Gisele Bündchen (40), Paris Hilton (39) oder Alessandra Ambrosio (39) waren schon dabei. Doch kann das überhaupt so weitergeführt werden, wenn die Sendung nicht mehr in Amerika gedreht wird? Immerhin können Reisewarnungen und Co. da nicht nur auf lange Sicht, sondern durchaus auch kurzfristig einen unerwarteten Strich durch die Rechnung machen. Eine Rückkehr zum Altbewährten – einer festen Jury für die gesamte Staffel – scheint deshalb nicht abwegig.

Promiflash sprach mit einer ehemaligen Kandidatin, die sich ein festes Team durchaus vorstellen könnte. Alicija-Laureen Köhler, die im Jahr 2019 den fünften Platz belegt hatte, findet: "Thomas Hayo war der allerbeste Juror, den wir je hatten." Ihn würde sich die Hildesheimerin in die Sendung zurückwünschen.

Instagram / heidiklum Heidi Klum während der GNTM-Dreharbeiten im November 2019

Getty Images Alicija-Laureen Köhler auf der Berlin Fashion Week Anfang Juli 2019

Bieber, Tamara Thomas Hayo im Januar 2020

