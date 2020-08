Emmy Russ (21) denkt offenbar über einen Imagewechsel nach. Die ehemalige Beauty & The Nerd-Zicke sorgt gerade bei Promi Big Brother für Aufsehen. Mit ihrem Lieblingsthema Sex, ihren knappen Outfits und frechen Sprüchen hebt sie sich von ihren Mitstreitern im Märchenland ab. So plaudert sie beispielsweise ungeniert über Masturbation und wie sehr ihr der Beischlaf im TV-Container fehle. Doch hatte sie jetzt plötzlich einen Sinneswandel? Emmy scheint mittlerweile ziemlich zurückhaltend geworden zu sein.

In der aktuellen Folge der Reality-TV-Show wirkte die 21-Jährige auf einmal ziemlich prüde. Im Luxusbereich platzte Emmy ins Bad herein, als Werner Hansch (82) gerade duschte – natürlich komplett nackt. Mit diesem Anblick hatte sie nicht gerechnet: "Der war ja nackt!", gab sie überrascht zum Besten. Sie habe nicht gedacht, dass sie so etwas sehen würde und hat sich im Nachhinein auch dafür geschämt. "Es war schon krass", erklärte sie.

Einige Zeit später saßen Aaron Koenigs (25) und Sascha Heyna gemeinsam im Whirpool, und auch dieser Moment war dem Mädchen offenbar unangenehm. Sascha fiel ungewollt sein bestes Stück aus der Badehose. Emmy hatte endgültig genug: "Jetzt reicht es mir mit euren Eiern. Ich will es nicht mehr sehen", kommentierte sie die Szene aber eher im Spaß. "Das wird nicht das erste männliche Glied gewesen sein, das Emmy gesehen hat", meinte hingegen der ehemalige QVC-Moderator.

Anzeige

Instagram / werner_hansch_offiziell Werner Hansch, Sportreporter

Anzeige

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ im Juli 2020

Anzeige

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohner Sascha Heyna

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de