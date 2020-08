Im September 2019 schien die Royal-Welt noch in Ordnung zu sein: Herzogin Meghan (39) reiste damals zusammen mit Prinz Harry (35) und Söhnchen Archie Harrison (1) unter anderem nach Südafrika. Mit ihren Looks machte die ehemalige Schauspielerin damals Schlagzeilen, unter anderem erstrahlte die gebürtige US-Amerikanerin in einem umweltfreundlich hergestellten olivgrünen Dress der Marke Staud für umgerechnet rund 275 Euro. Ein Outfit fand jedoch nicht so viel Beachtung: Zwischen zwei Terminen erschien Meghan in einem extrem günstigen Tanktop, das für unter 20 Euro zu haben ist!

Ob sich damals wohl schon abzeichnete, dass Meghan und Harry sich nach einem bodenständigeren Leben, abseits der britischen Königsfamilie sehnen? Klar, zu den meisten Anlässen trug Meghan mit Bedacht gewählte Outfits von verschiedenen Designern. Als sie allerdings das Kapstädter Denkmal von Uyinene Mrwetyana besuchte, wählte sie einen legeren Look, bestehend aus einer Skinny Jeans und einem Tanktop mit zarten Stickereien auf den leicht gerüschten Trägern. Letzteres stammt von der Marke Madewell und schlägt jetzt mit knapp 17 Euro zu Buche – ursprünglich kostete es 66 Euro und war damit schon damals wohl eines der günstigsten Teile, die Meghan je öffentlich als Herzogin getragen hat.

Derzeit scheinen die 39-Jährige und ihr Liebster ihr Vermögen allerdings größtenteils in ein neues Anwesen zu investieren. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass das Paar innerhalb seiner neuen Heimat Kalifornien umgezogen sein soll. Während sie nach ihrem Umzug zunächst in einer Villa in Los Angeles gewohnt haben, habe es sie jetzt nach Santa Barbara verschlagen, wie ein Insider gegenüber Page Six berichtete. Dort herrsche für die Eltern nun absolute Privatsphäre – innerhalb der Meghan vielleicht weitere Fashion-Schnäppchen trägt.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Südafrika

Getty Images Herzogin Meghan im September 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Kapstadt im September 2019

