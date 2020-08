Das lässt sich Alexander Molz (25) nicht gefallen! Der ehemalige Darsteller der beliebten Reality-Seifenoper Köln 50667 kämpft bei Like Me – I'm Famous gerade um die Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro. Dabei musste er direkt in der ersten Folge feststellen, dass es nicht alle seine TV-Kollegen gut mit ihm meinen: Nachdem Juana Princess ihm zuvor versprochen hatte, ihm eines ihrer Likes zu geben, verteilte sie ihre Punkte dann doch ganz anders. Hat Alex aus diesem hinterlistigen Vorfall gelernt? Im Promiflash-Interview nimmt er jetzt Stellung!

"Eigentlich muss ich Sarah und Juana schon fast Danke sagen: Sie haben mir ein Stück weit die Augen geöffnet", erklärte Alex jetzt gegenüber Promiflash. Dem 25-Jährigen sei daraufhin klar geworden, dass ihm bei "Like Me – I'm Famous" nichts geschenkt werde. Er sei sich außerdem sicher, dass er sich in Zukunft auf kein Wort seiner Mitstreiter verlassen könne. "Im Nachhinein ist man immer schlauer", so der Muskelmann.

Der ehemalige "Köln 50667"-Darsteller wolle bei "Like Me – I'm Famous" jetzt taktischer vorgehen. "Man kann mich einmal verarschen, aber ein zweites Mal wird verdammt schwer", stellte er klar und machte seinen Mitstreitern daraufhin eine Kampfansage: "Ich bin bereit. Mal sehen, ob es die anderen in der Villa auch sind."

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

Juana Princess, "Like Me – I'm Famous"-Kandidatin

Alexander Molz, Ex-"Köln 50667"-Darsteller

Alexander Molz bei "Like Me – I'm Famous"

