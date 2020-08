Folgt nach der Blitzverlobung nun eine Blitzhochzeit? Sängerin Demi Lovato (28) und Schauspieler Max Ehrich (29) schweben derzeit im Liebesglück. Die Beziehung der beiden war erst vergangenen März öffentlich bekannt geworden. Darauf folgte direkt im Juli ein Heiratsantrag, den die "Sorry Not Sorry"-Interpretin überglücklich angenommen hat. Auf weitere Details bezüglich der Hochzeitsplanungen wartete man bis jetzt jedoch vergeblich. Nun deutet einiges darauf hin, dass das Paar nächstes Jahr vor den Altar treten möchte.

Wie ein Insider gegenüber Us Weekly verrät, gebe es noch kein genaues Datum für den großen Tag. Der "Under The Dome"-Darsteller sei gerade darauf bedacht, seine Musikkarriere voranzutreiben, wobei ihn seine Braut mit voller Kraft unterstütze. Die Hochzeit soll dabei keineswegs in den Hintergrund geraten, dennoch möchten die beiden erst einmal ihre Zeit als Verlobte genießen. Sie möchten sich zunächst nach einem gemeinsamen Haus umschauen. Über möglichen Nachwuchs hätten die US-Amerikaner noch keine "ernsteren" Gespräche geführt, sie würden es allerdings nicht ausschließen.

Bis es so weit ist, versorgt das Couple seine Fans immer wieder mit süßen Schnappschüssen. Zum 28. Geburtstag des "Camp Rock"-Stars vor wenigen Tagen postete Max eine Bilderreihe auf seinem Instagram-Account. Dazu richtete der 29-Jährige rührende Worte an seine zukünftige Ehefrau: "Ich verliebe mich in jedem Moment mehr in dich."

Instagram / maxehrich Max Ehrich und Demi Lovato, August 2020

Instagram / maxehrich Demi Lovato mit ihrem Freund Max Ehrich

Instagram / ddlovato Demi Lovato und Max Ehrich

