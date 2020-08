Welcher Star kann den großen Bruder in diesem Jahr bezwingen? Die achte Staffel von Promi Big Brother ist in den letzten Zügen – nur noch acht VIPs sind übrig. Auf Platz neun landete gestern der ehemalige Prince Charming-Teilnehmer Aaron Koenigs (25), der sich im Tele-Voting geschlagen geben musste. Doch wer wird "Promi Big Brother" 2020 nun gewinnen und in die Fußstapfen von Vorjahressiegerin Janine Pink (33) treten?

Es sind noch acht Bewohner übrig: Werner Hansch (82), Ikke Hüftgold (43), Mischa Mayer, Simone Mecky-Ballack, Katy Bähm (26), Kathy Kelly (57), Emmy Russ (21) und Ramin Abtin (48). Letzterer stand vorgestern schon auf der Kippe – konnte sich aber noch einmal gerade so gegen Sascha Heyna behaupten. In den bisherigen Umfragen lagen immer zwei Herren ganz weit vorne – Werner und Ikke. Doch sind sie immer noch die Favoriten?

Die ehemalige Queen of Drags-Teilnehmerin Katy war in den ersten Folgen der Sendung ebenfalls weit oben in den Beliebtheits-Rankings. Doch durch einige Streits und Zickereien hat sie ihr Ansehen immer weiter runtergewirtschaftet.

Aaron Königs, Reality-Darsteller

Moderator Werner Hansch

Katy Bähm, "Promi Big Brother"-Kandidatin

