Emmy Russ (21) bekommt ihr Fett weg! Seit fast drei Wochen lebt die ehemalige Beauty & The Nerd-Kandidaten nun im Promi Big Brother-Container und sorgt seit Stunde eins für Schlagzeilen: Die Blondine lässt nämlich keine Chance ungenutzt, auf Sex anzuspielen. Nachdem ihre Mitstreiter sich bislang noch mit der Kritik an ihrem Verhalten zurückgehalten hatten, regen sie sich dafür nun umso heftiger über Emmy auf!

In der aktuellen "Promi Big Brother"-Folge überraschte vor allem Werner Hansch (82) mit seiner Aussage über die 21-Jährige. Bislang hatte er nämlich nur wenig Kritik an den anderen Kandidaten geübt. Dass Emmy bei einem Spiel am Vorabend jedoch als beliebter im Vergleich zu anderen Teilnehmern bewertet worden war, kann Werner überhaupt nicht verstehen: "Die Platzierung von Emmy an Stelle vier ist eine Herabsetzung aller weiteren Platzierten." In seinen Augen würde die TV-Bekanntheit lediglich ihre Reize zur Schau stellen und habe nicht viel mehr zu bieten.

Mit der Meinung scheint er nicht alleine zu sein: Immerhin zieht auch Simone Mecky-Ballack (44) ordentlich über ihre Mitstreiterin her und äfft sie sogar nach: "'Werner, heute hatte ich einen Bikini an, da wärst du ausgeflippt.' Ganz ehrlich, geht es eigentlich noch? Das ist ja wohl richtig unangenehm." Davon, dass Emmy immer wieder ihren Körper präsentiert und Sexanspielungen macht, hat auch Ikke Hüftgold (43) offenbar mehr als genug: "Sich immer wieder hinzulegen und sagen: Nimm mich, nimm mich, nimm mich, kommt bei einem 82-Jährigen vielleicht nicht unbedingt gut an."

Anzeige

SAT.1/ Marc Rehbeck Moderator Werner Hansch

Anzeige

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohner Ikke Hüftgold

Anzeige

Sat.1 / Marc Rehbeck Simone Mecky-Ballack bei "Promi Big Brother" 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de