Konkurrenz für Katja Krasavice (24)? Emmy Russ (21) sorgt bei Promi Big Brother mit schlüpfrigen Gesprächsthemen für Aufsehen. Ob ihre Sexsucht oder Orgasmusträume – kein Thema ist der Beauty & The Nerd-Bekanntheit zu intim. Mit ihrer zudem sehr freizügigen Kleidung liegt ein Vergleich zu Katja, die 2018 in dem Format zu sehen war, nahe. Katjas Kumpel Udo Bönstrup (26) hat Emmy bei "Promi Big Brother" hautnah erlebt. Was sagt er dazu, dass sie einen auf Katja macht?

Im Promiflash-Interview fand der 26-Jährige für beide Frauen nur positive Worte. "Ich liebe Katja und schätze sie unglaublich als Freundin. Sie ist sehr herzlich und sympathisch, ganz abgesehen davon, was sie beruflich macht", schwärmte Udo von der YouTuberin. Für ihn sei es daher nicht verwunderlich, wenn jemand in Katjas Fußstapfen treten wolle. Auch Emmy nimmt er die Nachahmung nicht übel: "Emmy tut manchmal ein bisschen doof, aber ich glaube, sie weiß ganz genau, wie sie sich verkaufen will."

Im Promiflash-Interview bezeichnete Udo sich selbst auch als Abklatsch von Oliver Pocher (42). Konkurrenz gebe es zudem immer, stellte er fest. Dass die 21-Jährige sich so bei "Promi Big Brother" präsentiert, wie sie es aktuell tut, findet der Social-Media-Star angemessen: "Ich bin mir sicher, dass das bei Emmy funktionieren wird und dass das sehr gut für ihre Karriere sein wird."

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

Instagram / udo Udo Bönstrup im Februar 2020



