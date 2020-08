In den 80er Jahren war die frühere Toningeneurin Renate Blauel die Ehefrau von Elton John (73): 1984 gaben sich die gebürtige Deutsche und die Pop-Ikone das Jawort, 1988 trennte sich das Paar wieder. Im selben Jahr outete sich der "Rocketman"-Interpret als homosexuell. Mehr als 30 Jahre später kommt nun ein trauriges Geheimnis über Renate ans Licht: Während der Ehe versuchte sie, sich das Leben zu nehmen.

Das geht aus Gerichtsunterlagen hervor, die britischen Medien wie Mirror vorliegen. Laut der Dokumente beging Renate einen Suizidversuch, nachdem Elton ihr mitgeteilt hatte, dass ihre Ehe nicht funktionieren würde. Dies soll sich am dritten Tag ihrer Flitterwochen in St. Tropez zugetragen haben. Angeblich hätte der heute 73-Jährige Renate damals nahegelegt, den Honeymoon zu beenden und nach Hause zu fliegen. Daraufhin soll Renate eine Überdosis Valiumtabletten zu sich genommen haben. Weiterhin gibt die Ex-Frau des Sängers in den Unterlagen an, dass Elton sie nach ihrem Suizidversuch im Krankenhaus nie besucht hätte.

Die Dokumente liegen dem Gericht vor, da Renate einen Schadensersatzanspruch gegen ihren früheren Mann geltend machen will. Ursprünglich hatten die ehemaligen Eheleute vereinbart, nie über ihre Ehe zu sprechen. Dagegen verstieß Elton jedoch, da seine Beziehung mit Renate sowohl in der Biographie "Me" wie in dem Biopic "Rocketman" thematisiert wird. Für den Verstoß soll der Bühnenstar nun umgerechnet knapp drei Millionen Euro bezahlen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Elton John und Renate Blauel, Februar 1984

Getty Images Renate Blauel und Elton John in Sydney, 1984

United Archives GmbH / ActionPress Elton John und Renate Blauel bei ihrer Hochzeit 1984



