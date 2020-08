Kann Dagi Bee (25) auch in der Küche punkten? Erst vor wenigen Wochen bewies die YouTuberin ihre Vielfältigkeit: Neben dem Veröffentlichen von erfolgreichen Videos im Netz gründete die Influencerin zusammen mit ihrem Mann Eugen Kazakov (26) ein eigenes Musiklabel. Doch wie schlägt sich die Beauty in Sachen Haushalt? In der Kochshow Grill den Henssler stellt sich die Blondine nun der Herausforderung: Dagi wagt sich hinter den Herd!

Am kommenden Sonntag wird die 25-Jährige die Vlog-Kamera gegen den Kochlöffel tauschen. Mit der Unterstützung von Koch-Coach Frank Buchholz (53) will die Unternehmerin den TV-Koch Steffen Henssler (47) mit einer selbst gemachten Vorspeise schlagen. Dabei entschied sich die Düsseldorferin für knusprige Hähnchen-Wraps, von denen ihre Netz-Community vorab bei einem Koch-Testlauf im Live-Chat durchaus begeistert war. Doch kann die 25-Jährige damit auch den Kochprofi bezwingen?

Im Koch-Duell gegen den Küchenmeister ist Dagi jedenfalls nicht allein: Auch Hundeexperte Martin Rütter (50) und Gartenbau-Liebhaber Detlef Steves (51) beweisen ihr Talent beim Umgang mit Pfanne, Schneidebrett und Co. Um die anschließende Punktevergabe kümmert sich die Jury um Komikerin Mirja Boes (48) und Gourmet Reiner Calmund (71).

Anzeige

TVNOW / Frank W. Hempel Steffen Henssler, TV-Koch

Anzeige

Grill den Henssler, Vox Dagi Bee, YouTube-Star

Anzeige

TVNOW / Frank W. Hempel Martin Rütter, Detlef Stevens und Dagi Bee bei "Grill den Henssler"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de