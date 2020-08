Tränenreicher Abschied bei Denise Kappès (30) und ihrem Sohnemann! Vor rund anderthalb Jahren kam der gemeinsame Sohn der einstigen Bachelor-Kandidatin und ihrem Ex-Mann Pascal Kappés (30) zur Welt. Mittlerweile ist Ben-Matteo (1) längst kein Baby mehr. Erst kürzlich berichtete Denise, dass man ihrem Nachwuchs schon anmerke, dass er langsam seinen ganz eigenen Kopf entwickle – und der will momentan besonders eines nicht: Ben-Matteo hat gar keine Lust auf die Kita!

Davon erzählte Denise ihrer Community nun in ihrer Instagram-Story. In mehreren Clips sieht man Ben im Kinderwagen Richtung Kindergarten fahren. "Montags hast du nicht ganz so Bock. Ja, ein Geweine immer am Montag", erklärte sie neben einem – noch – strahlenden Ben. Denise hoffte jedoch, dass sich ihr Kind schon bald an die neue Routine und die Gruppe gewöhne. Die aktuelle Situation sei dennoch erstmal belastend für sie: "Das ist natürlich für jede Mama blöd. Und gerade ich bin sehr emotional und wenn mein Kind dann so weint und nicht dableiben möchte... Hach, ich brauche immer ein bisschen danach, muss ich sagen."

Von anderen Kindern umgeben zu sein, ist dabei ja gar nichts Neues für Ben. Denise ist seit gut einem Jahr glücklich an Henning Merten vergeben – und dessen Töchter sind gerne mal beim Liebespaar und Ben zu Besuch. Die vier Kids sind daher längst gute Spielkameraden geworden.

Instagram / denise_kappes Denise Kappès im August 2020

Instagram / henning.merten Henning Merten mit Denise Kappès' Sohn Ben-Matteo

Instagram / denise_kappes Ben-Matteo und Mama Denise

