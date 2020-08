Vom Backstreet Boy zum Dancing Star? In den 90er Jahren gehörten die Backstreet Boys zu den erfolgreichsten Boybands der Welt. Ihre Hits "Everybody" oder "I Want It That Way" landeten damals auf den oberen Plätzen der Charts. Mit ihrem Gesang und ihren Tanzeinlagen eroberten sie scharenweise die Herzen ihrer hauptsächlich weiblichen Fans. Jetzt möchte Bandmitglied AJ McLean (42) bei "Dancing With The Stars" zeigen, dass er immer noch Rhythmus im Blut hat.

In einem aktuellen Video auf AJs Instagram-Account spricht der Songwriter über sein Diät- und Sportprogramm, das er seit mittlerweile fünf Monaten durchzieht. Dieses absolviere er, um für ein ganz bestimmtes Projekt in Form zu kommen. Weitere Details verriet der Musiker in dem Clip zunächst nicht. Nun machte Entertainment Tonight jedoch publik, dass der 42-Jährige angeblich an der 29. Staffel der Reality-Tanzshow "Dancing With The Stars" teilnehmen wird. AJ selbst äußerte sich bisher nicht zu den Neuigkeiten.

Dabei wäre der zweifache Vater nicht der erste Ex-Boyband-Star, der sein Glück auf dem Tanzparkett versucht. Bandkollege Nick Carter (40) kämpfte bereits in der 21. Staffel um den Titel und landete schließlich auf dem zweiten Platz. Ob es für AJ wohl auch so gut laufen wird?

