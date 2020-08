Richard Heinze (23) möchte sein Liebesglück offenbar mit der ganzen Welt teilen! Nach der Trennung von Neu- Bachelorette Melissa hat der Köln 50667-Darsteller in Influencerin Caroline Einhoff (29) seine große Liebe gefunden. Beim Screening der neuen Castingshow Battle of the Bands meisterten der Hottie und die Beauty sogar schon ihr erstes Event als junges Paar. Und auch im Netz verheimlicht das Couple seine Gefühle nicht länger: Jetzt teilte Richard eine neue Knutsch-Aufnahme mit seiner Liebsten.

"Meine große Liebe", verkündete Richard vor wenigen Stunden stolz via Instagram. Dazu teilte der Laiendarsteller einen romantischen Schnappschuss, auf dem er seiner Partnerin einen leidenschaftlichen Kuss auf die Lippen drückt. Der 23-Jährige und die Blondine könnten wohl kaum glücklicher sein: Mit geschlossenen Augen scheinen die Turteltauben den innigen Moment am Strand von Mallorca in vollen Zügen zu genießen.

Dass es Richard und seine Caro durchaus ernst miteinander meinen, daran dürfte spätestens seit der neuesten Aktion keiner mehr zweifeln: Das Pärchen ließ sich ein Liebestattoo stechen. Die Innenseite der jeweiligen Unterarme ziert nun der geschwungene Schriftzug "lost in you" – was sinngemäß so viel wie "in dir versunken" bedeutet.

Instagram / richard_heinzee Richard Heinze, Influencer

Instagram / caroeinhoff Caroline Einhoff, Influencerin

Instagram / richard_heinzee Richard Heinze, TV-Bekanntheit

