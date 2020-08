Nathalie Volk (23) meldet sich bei ihrer Community zurück! Im Frühjahr dieses Jahres ging die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin mit einer erschütternden Meldung an die Öffentlichkeit: Die Beauty bekam die Diagnose Gebärmutterhalskrebs. Kurze Zeit später schien sich das Model aus dem Rampenlicht zurückzuziehen. Auch in ihren sozialen Netzwerken herrschte Funkstille – bis jetzt: Nathalie gibt im Netz ein langersehntes Lebenszeichen von sich!

Via Instagram lässt Nathalie nach über drei Monaten nun wieder von sich hören. Mit einem strahlenden Lächeln und Funkeln in den Augen grinst die Beauty auf einer aktuellen Aufnahme in die Kamera. Die Fans der dunkelhaarigen Schönheit müssen sich offenbar keinerlei Sorgen machen – Nathalie wirkt glücklich und zufriedener denn je. Zu dem neuen Selfie postet die Studentin ein Zitat des chinesischen Philosophen Lao Tzu über die Liebe, freundliche Gesten und Dankbarkeit.

Nur wenige Stunden später überraschte Nathalie ihre Follower bereits mit einem weiteren Bild, das die Partnerin von Unternehmer Frank Otto (63) an der Seite einer Freundin zeigt. "Für immer Freunde", teilte die 23-Jährige mit einem Herzchen-Emoji mit.

Anzeige

Instagram / nathalievolk Nathalie Volk, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / nathalievolk Frank Otto und Nathalie Volk

Anzeige

Instagram / nathalievolk Nathalie Volk mit einer Freundin, August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de