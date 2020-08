Sie freut sich tierisch über den neuen Familienzuwachs! Katy Perry (35) und Orlando Bloom (43) konnten vor wenigen Tagen ihre Tochter auf der Welt willkommen heißen. Mit einem niedlichen Netzbeitrag verkündeten die beiden ihr Glück. Auch Orlandos Ex-Frau Miranda Kerr (37) war von der Ankunft des Babys ganz gerührt und verpasste dem Post prompt einen Like – doch nicht nur das: Nur kurze Zeit später hinterließ Miranda Neu-Mama Katy auch ein paar liebevolle Worte!

Unter Katys Instagram-Beitrag tummeln sich Tausende Gratulanten, darunter auch die einstige Ehefrau des Fluch der Karibik-Stars – und Miranda scheint ganz schön aus dem Häuschen zu sein. "Ich freue mich so sehr für euch. Ich kann es einfach nicht erwarten, sie bald kennenzulernen", schrieb die 37-Jährige ganz gerührt und versah ihren Kommentar mit Herzen und Regenbögen.

Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass Miranda öffentlich so liebevoll über die neue Frau an der Seite ihres Ex spricht. Erst vor wenigen Monaten hatte die ehemalige Victoria's Secret-Beauty einen Insta-Post der Sängerin mit den Worten "wunderschöne Mama" kommentiert. Patchwork können die Bloom-Kerr-Perrys wohl sehr gut!

Instagram / katyperry Orlando Bloom und Katy Perry

Getty Images Orlando Bloom und Katy Perry, 2019

Instagram / mirandakerr Katy Perry und Miranda Kerr mit einer Freundin beim Start von Mirandas Hautpflege-Linie

