Geht zwischen Emmy Russ (21) und Udo Bönstrup (26) etwa mehr? Im Promi Big Brother-Container hatte vor allem die Beauty & The Nerd-Bekanntheit heftig um die Gunst des YouTubers gebuhlt. In ihrem Flirt-Fieber hinterließ sie sogar einen auffälligen, feuchten Fleck auf Udos Hose. Doch auch der Netz-Star schien vor seinem Exit nicht abgeneigt von der Blondine zu sein. Das große Finale ist nun vorbei und alle Kandidaten zurück in der Zivilisation. Haben die vermeintlichen Turteltauben jetzt schon die Gelegenheit für etwas intime Zweisamkeit genutzt?

Das deutet zumindest Webkollege Knossi in seiner Instagram-Story an. Schon bei einigen Sequenzen, die den 25-Jährigen und seine TV-Flamme Arm in Arm zeigen, fordert er die beiden auf, Zärtlichkeiten auszutauschen. "Kaum raus, jetzt auf einmal, komm – küssen jetzt", meint er und findet, dass sie sich die zwei nicht länger verstecken müssten. Nach dem gemeinsamen Einchecken in einem Hotel legt der Entertainer während einer Party noch einen drauf: Emmy und Udo seien stundenlang spurlos verschwunden gewesen. "Was auch immer da passiert ist – welcome back", begrüßt er sie vielsagend, als sie sich wieder unter die Party-Meute mischen.

Dass ihr Mitbewohner die Reality-TV-Teilnehmerin schon ziemlich gut findet, hatte er immerhin schon im Promiflash-Interview zugegeben. "Emmy ist schon mein Typ", plauderte er kurz nach seinem Ausscheiden aus. Ob eine Beziehung allerdings eine Zukunft hätte, ließ ihn zweifeln: "Wenn eine einem dann an den Vogel packt, dann fragt man sich wirklich, ist das die große Liebe? Und dann würde ich sagen, nein."

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / knossi Webstar Knossi

Instagram / udo Udo Bönstrup, YouTuber

