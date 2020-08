Prominenter Neuzugang bei Köln 50667: Jade Übach (26) wird Teil der erfolgreichen RTL2-Daily! Eigentlich kennen Fernsehfans die Blondine aus Reality-Formaten wie Der Bachelor oder auch Bachelor in Paradise. Nun schlägt Jade einen neuen Weg ein und wagt den Schritt ins tägliche Seriengeschehen. Gegenüber Promiflach plaudert die tätowierte TV-Schönheit aus, wie es zu ihrem überraschenden Soap-Einstieg kam – und was sie an ihrem neuen Job besonders fesselt.

Jade habe bereits mit 14 Jahren für die Produktionsfirma Filmpool vor der Kamera gestanden. Nach einem Casting sei ihr nun eine Rolle bei "Köln 50667" angeboten worden, die "zeitlich und auch charakterlich" am besten gepasst habe. Ob sich die 26-Jährige speziell auf ihr Engagement vorbereiten musste? "Natürlich habe ich mich erkundigt, mit wem ich zusammen drehen werde. Aber ansonsten weiß ich ja von früher, wie alles abläuft und ich bin ganz entspannt, aber mit voller Vorfreude an die Sache rangegangen", erklärt Jade.

Details zu ihrer Rolle gibt die Just Tattoo Of Us-Teilnehmerin nicht preis. Erste Fotos der kommenden Folgen zeigen jedoch, dass Jade Sanitäterin Nina verkörpert, eine alte Kollegin von Rettungsassistent Marc (Daniel Peukmann) – die bei seiner Freundin Jule (Carolina Noeding) einen Eifersuchtsanfall auslöst. Wieso sich Jade überhaupt nun als Schauspielerin einen Namen machen will? "Es ist kein 0815-Job, sehr viel Abwechslung und immer was los. Genau das Richtige für mich." Am 4. September wird die erste Folge mit Jade ausgestrahlt.

Jade Übach im Juni 2020

Jade Übach im August 2020

Jule (Carolina Noeding) und Nina (Jade Übach) bei "Köln 50667"

