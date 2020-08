Die Fitnesssessions haben sich offenbar bezahlt gemacht! Dass Lena Gercke (32) eine absolute Sportskanone ist, ist wohl schon lange kein Geheimnis mehr. Selbst während ihrer Schwangerschaft zog sie ihr Programm diszipliniert durch und setzte auf sanfte, aber dennoch wirksame Übungen. Seit Anfang Juli ist das Model nun Mama – und von überschüssigen Babypfunden fehlt mittlerweile wirklich jede Spur. Kleiner Beweis gefällig? Bitteschön!

Lena postete bei Instagram jetzt ein Bild von sich im Bikini. Entspannt liegt sie in einem Pool und lässt es sich in der Sonne so richtig gut gehen. "Ich, wenn ich fünf Minuten für mich habe", schrieb sie zu dem Schnappschuss. Doch ihre Worte wurden schnell zur Nebensache, denn die Follower kamen gar nicht darauf klar, wie schlank die einstige Germany's next Topmodel-Siegerin schon wieder ist. Auch einige Modelkolleginnen kommentierten den Beitrag begeistert – so unter anderem Rebecca Mir (28) und Yvonne Schröder.

Tatsächlich kann es von Vorteil sein, wenn man sich während der Schwangerschaft fit hält – so kann einem die Rückmeldung nach der Geburt etwas leichter fallen. Doch das ist natürlich von Frau zu Frau verschieden. Und auch für Lena war einige Wochen vor der Entbindung der Moment gekommen, an dem sie mit dem Sport aufgehört hat. "Man hat das Gefühl, man bekommt eh kaum Luft", erzählte sie ihren Fans.

