Shakira (43) genießt die Zweisamkeit mit Gerard Piqué (33)! Die Sängerin und der Fußballer zählen zu den bekanntesten Promi-Paaren weltweit und gehen inzwischen seit fast zehn Jahren gemeinsam durchs Leben. Im vergangenen Februar hatten Fans jedoch vermutet, dass es zwischen den Turteltauben kriseln könnte, da von dem FC-Barcelona-Star während Shakiras Auftritt beim Super Bowl jede Spur fehlte. Zudem hatte die Sängerin lange Zeit keine gemeinsamen Fotos mehr in den sozialen Netzwerken geteilt – dem setzt sie nun aber ein Ende und überrascht ihre Fans mit einem besonders süßen Schnappschuss!

Am Sonntag veröffentlichte die "Hips Don't Lie"-Interpretin gleich zwei Bilder, die bei ihrer Community besonders gut ankamen: Darauf kuschelt sie sich eng an ihren Gerard und könnte dabei kaum glücklicher aussehen. Sie strahlt bis über beide Ohren, während der Sportler ihr einen Kuss auf die Wange drückt. Zu dem niedlichen Post kommentiert Shakira schlicht und einfach: "Zusammen!" Im Gegensatz zu ihr finden die Follower der Sängerin deutlich mehr Worte und zeigen sich begeistert: "Wow, was für ein schönes Paar!", schreibt beispielsweise ein User.

Shakira lernte Gerard 2010 beim Dreh ihres "Waka Waka"-Musikvideos kennen – und kurz darauf auch lieben. Vor fünf Jahren wurden die beiden zum ersten Mal Eltern: Ihr Söhnchen Milan (7) erblickte im Januar 2015 das Licht der Welt. Zwei Jahre später bekamen sie mit Sasha (5) zum zweiten Mal Nachwuchs.

Instagram / shakira Shakira und Gerard Piqué im August 2020

Instagram / shakira Shakira auf den Malediven 2020

Getty Images Gerard Piqué und Shakira beim Copa del Rey Finale 2015

