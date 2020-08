Kurz vor dem Love Island-Start bekommt Jimi Blue Ochsenknecht (28) einen ordentlichen Dämpfer! Eigentlich hat der Sohn von Natascha Ochsenknecht (56) allen Grund zur Freude: Er hat in Bachelor-Babe Yeliz Koc (26) nicht nur eine neue Partnerin gefunden, auch jobtechnisch läuft es rund. Ab heute Abend wird er zusammen mit Cathy Hummels den After-Talk zur Kuppelsendung "Love Island" moderieren. Nun kommt raus: Der "Hey Jimi"-Interpret hat offenbar Geldprobleme. Sogar ein Gerichtsvollzieher könnte schon bald vor seiner Tür stehen!

Laut Bild-Recherchen sollen gegen Jimi seit 2018 Forderungen in Höhe von 194.000 Euro vorliegen. Diese sollen sich aus nicht gezahlten Beratungsleistungen, Gehältern, Mietkosten und Anwaltskosten zusammensetzen, die sich durch sein inzwischen gescheitertes Start-up-Unternehmen "The Ox World" angehäuft haben sollen. Daneben habe er außerdem noch Steuerschulden in Höhe von rund 46.000 Euro. Während Jimi aktuell auf Mallorca wegen seiner "Love Island"-Anstellung weilt, sollen daheim bereits die Gerichtsvollzieher auf ihn lauern.

"Das sind immer noch Sachen aus der Vergangenheit, mit denen ich immer noch mit dem Finanzamt im Austausch bin. Dazu kommt, dass der Investor für mein Start-up trotz fester Zusage im letzten Moment abgesprungen ist und ich alle Verpflichtungen alleine bezahlen muss", erklärte Jimi am Montagnachmittag gegenüber der Zeitung. Ein mittlerer fünfstelliger Betrag sei bereits gezahlt und mittlerweile seien fast alle offenen Posten beglichen. "Eigentlich war ich auf einem guten Weg, bis Corona kam und viele Einnahmequellen wegfielen. Dennoch glaube ich, dass ich dafür zeitnah eine Lösung finde", schloss der Kochfan ab. Es ist nicht das erste Mal, dass Jimi Geldprobleme hat. Bereits ab 2015 liefen gegen ihn fünf Verfahren wegen Zwangsvollstreckungsangelegenheiten.

RTL2 Cathy Hummels und Jimi Blue Ochsenknecht für "Love Island – Aftersun: Der Talk"

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht im Juli 2020

