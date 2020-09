Johannes Haller (32) ist erneut auf eine Gehhilfe in seinem Alltag angewiesen! Erst im Juli dieses Jahres verletzte sich der Reality-TV-Star bei einem Jetski-Unfall mit einem Freund: Bei dem tragischen Vorfall schlug sich der Influencer ein Stück seiner Kniescheibe ab und musste sich – um das Bein zu schonen – mit einem Rollstuhl fortbewegen. Vor wenigen Tagen ereignete sich nun ein weiterer Zwischenfall: Johannes stürzte und ist ab sofort mit Krücken unterwegs!

Am vergangenen Samstag wurde Johannes der starke Regen auf Ibiza zum Verhängnis. Als der einstige Die Bachelorette-Kandidat eines seiner Boote sichern wollte, rutschte er auf dem nassen Steg aus: "Und schlage mir die genau gleiche Stelle am Knie an so einer Abdeckung an. Es tat höllisch weh", erzählte Johannes seinen Followern in seiner Instagram-Story. Seitdem ist das Knie des 32-Jährigen wieder geschwollen und ein Arzt hat ihm empfohlen, vorerst an Krücken zu gehen.

Eine persönliche Krankenschwester dürfte Johannes allerdings schon haben – Ex-Bachelorette Jessica Paszka (30) kommentierte den Beitrag vor wenigen Stunden mit einem Krankenhaus-Emoji. Dass die Chemie zwischen den beiden TV-Bekanntheiten stimmt, ist kein Geheimnis mehr: Ende August wurden die beiden turtelnd in Johannes' Wahlheimat gesichtet.

Instagram / CAAhliQJWMd Johannes Haller im September 2020

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, Influencer

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, TV-Bekanntheit

