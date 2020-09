Aktuell ist im Kolle-Kiez ganz schön was los! Ronja Herberich steht erst seit wenigen Monaten für GZSZ vor der Kamera, und schon jetzt sorgt ihre Rolle Merle für die Knaller-Story. Sie ist mit 16 Jahren ungewollt schwanger und denkt über eine Abtreibung nach. Doch was hält ihr Freund Jonas (gespielt von Felix van Deventer, 24) von den Plänen der Schülerin? Wird er das Kind womöglich behalten wollen? In einem Interview verrät Jonas-Darsteller Felix nun, wie sein Seriencharakter zur Schwangerschaft steht.

Achtung, Spoiler

Die Folge, in der Jonas auf Merles Geständnis reagiert, ist noch nicht im TV gelaufen – doch ein Vorschau-Clip bei RTL.de zeigt, dass der DJ zwar geschockt ist, eine Abtreibung für ihn allerdings nicht an erster Stelle steht. Felix kommentiert die Szenen und erklärt, dass Jonas hinter seiner Freundin stehe, wie auch immer sie sich schlussendlich entscheide. Am Ende des Interviews wendet sich der 24-Jährige, der selbst Vater ist, außerdem an alle Betroffenen und bittet sie darum, es nicht so wie Merle und Jonas zu verheimlichen: "Wenn ihr schwanger seid und ihr seid 14, 15 oder 16, redet mit jemandem, mit einem Arzt, der Familie oder Freunden."

Ob Merle das Kind behalten wird oder nicht, steht noch in den Sternen – doch einen Handlungsstrang um eine Abtreibung sehen einige Fans ziemlich kritisch. "Wenn GZSZ einen Schwangerschaftsabbruch unterstützt, wäre ich fassungslos", lautet unter anderem ein Zuschauerkommentar auf der offiziellen Facebook-Seite der Serie.

TVNOW / Rolf Baumgartner Merle (Ronja Herberich) und Jonas (Felix van Deventer) in einer Szene bei GZSZ

Instagram / felixvandeventer Felix van Deventer mit seinem Sohn

TVNOW / Rolf Baumgartner Merle (Ronja Herberich), Jonas (Felix van Deventer), Toni (Olivia Marei) und Erik (Patrick Heinrich)

