Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie kehren mit einer neuen Staffel zurück auf die TV-Bildschirme. Seit 2011 dürfen Fans den Alltag von wohl Deutschlands berühmtester XXL-Familie hautnah mitverfolgen und an den Abenteuern an der 14-köpfigen Truppe um Mutter Silvia (55) teilhaben. Bald kommen Reality-TV-Liebhaber wieder auf ihre Kosten: Ab dem 16. September gibt es auf RTL2 brandneue Folgen von "Die Wollnys"!

Die mittlerweile zwölfte Staffel der Kultshow dürfte die Zuschauer wieder prächtig unterhalten. So sollen laut der RTL2-Pressemitteilung allerlei Geburtstage der Großfamilie gebührend gefeiert werden, Estefania (18) und Peter (27) ihre Führerscheinprüfungen absolvieren und Loredana (16) das erste Mal Schmetterlinge im Bauch haben. Aber natürlich fehlen auch nicht die üblichen Alltagsreibereien, die Löwenmama Silvia in gewohnter Manager-Manier zu bewältigen weiß.

All das turbulente Treiben findet in dem neuen Zuhause der Rasselbande in Ratheim statt. Aus dem einstigen, heruntergekommenen Hotel ist mittlerweile nach drei Jahren Umbauzeit ein richtig gemütliches Zuhause mit genug Platz für die Family geworden. Aber auch dort ist noch nicht alles, wie es sein sollte: Schimmel in der Küche und eine kaputte Spülmaschine machen den Wollnys zu schaffen. Aber sie werden all ihre größeren und kleineren Problemchen auch in der neuen Staffel wahrscheinlich wie immer lösen: gemeinsam!

RTL2 Silvia Wollny in "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie" auf RTL2

RTL2 Die Wollnys-Großfamilie in "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie" auf RTL2

RTL2 Harald Elsenbast und Silvia Wollny in "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie" auf RTL2

