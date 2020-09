Meint es Josua Günther wirklich ernst mit Chiara Antonella? Seit der ersten Love Island-Folge sind der Muskelmann und die Poletänzerin miteinander vercoupelt. Unter den Islander sind die beiden schon als Barbie und Ken bekannt – doch der Blondine scheint alles etwas zu perfekt zu sein. Unter Tränen gestand sie in der aktuellen Folge ihren Mädels, dass sie sich nicht sicher ist, ob Josua es wirklich ernst mit ihr meint!

"Ich bin gerade irgendwie nicht so glücklich. Man hat Angst, dass einem was vorgespielt wird und alles gelogen ist. Wenn ich ein Couple hier habe, möchte ich, dass das echt ist. Ich zweifle da an der Echtheit, weil es mir einfach zu schnell ging", erklärte Chiara unter Tränen Geraldine Grunow, Aurelia Lamprecht und Melina Hoch im Ankleidezimmer. Sie sei zwar eine sehr starke Frau, müsse aber eben auch mal weinen. "Ich habe Angst, hier verarscht zu werden!"

Josua bekam von den Tränen erst durch Kumpel Henrik Stoltenberg mit – und ging zunächst gar nicht davon aus, dass er damit etwas zu tun haben könnte. Kurzerhand sprach er seine Show-Partnerin auf den Gefühlsausbruch an, um ihr auf den Zahn zu fühlen. "Ich will nur, dass du ehrlich zu mir bist. Da hab ich keinen Bock drauf", erklärte der Fitness-Fan. Und Chiara? Die kommunizierte ganz offen, dass sie an den Absichten des 24-Jährigen zweifelt: "Ich wusste nicht, wie ich es sagen soll, damit du kein schlechtes Gefühl bekommst. Ich fühle mich schlecht, weil eigentlich könnte alles so schön sein. Wir haben das Gefühl, dass ihr nur safe sein wollt, ihr Jungs." Doch Josua konnte seine Perle noch einmal beruhigen – sie wollen die kommenden Tage einfach weitermachen wie bisher!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTLZWEI Chiara im Sprechzimmer bei "Love Island"

RTLZWEI Geraldine, Chiara und Aurelia bei "Love Island"

RTLZWEI Josua bei "Love Island"

