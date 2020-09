Bei diesen Bildern werden ihre Fans wohl ganz nostalgisch! Sarah Michelle Gellar (43) und Freddie Prinze Junior (44) lernten sich 1997 am Set von "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" kennen und drei Jahre wurden sie ein Paar. 2002 läuteten dann letztendlich auch die Hochzeitsglocken. Seitdem führen die zwei eine skandalfreie Ehe – und feierten dies vor wenigen Tagen: Zum 18. Hochzeitstag widmete Sarah ihrem Freddie süße Worte im Netz!

Via Instagram teilte die 43-Jährige am Dienstag einige Throwback-Fotos von ihrer Hochzeit mit dem Schauspieler. Zu Ehren ihres besonderen Jubiläums richtete die "Buffy"-Darstellerin ein paar niedliche Worte an ihren Gatten. "Du... Du bist mein absoluter Lieblingsehemann", betitelte sie die kleine Bilderreihe im Netz.

Doch was ist ihr Liebesgeheimnis nach so vielen Ehejahren? Das hatte Freddie in einem Interview verraten. Einen Schlüssel gebe es nicht – doch der Unterschied zu manch anderer Hollywood-Beziehung macht es! "Sarah und ich sind sehr privat. Wir versuchen, uns immer gegenseitig zum Lachen zu bringen und wir wissen einfach, wer wir sind", hatte er gegenüber Us Weekly betont.

Anzeige

Instagram / sarahmgellar Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Junior im Mai 2020

Anzeige

Instagram / sarahmgellar Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Junior 2002

Anzeige

Getty Images Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Junior im Juni 2007

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de