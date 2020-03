Sie halten ihre Ehe bis heute frisch! Im September 2002 nahm Freddie Prinze Jr. (43) seine Schauspielkollegin Sarah Michelle Gellar (42) zur Frau. Seitdem zählt das Pärchen zu den absoluten Traumpaaren in Hollywood. Trennungsgerüchte, Negativ-Schlagzeilen oder andere Eskapaden? Fehlanzeige! Die beiden scheinen eine Vorzeige-Beziehung zu führen. Doch was ist ihr Geheimnis? In einem Interview plauderte Freddie jetzt aus, was ihre Liebe so stark macht.

Gegenüber Us Weekly betonte der 43-Jährige, dass die beiden kein besonderes Liebesrezept haben: "Es gibt keinen Schlüssel dafür. Es gibt keine Regeln. Ich glaube einfach nicht an falsche Erwartungen in einer Beziehung." Dennoch weiß er, worin sich die beiden von anderen Hollywood-Paaren unterscheiden. "Sarah und ich sind sehr privat. Wir versuchen, uns immer gegenseitig zum Lachen zu bringen und wir wissen einfach, wer wir sind", erzählte er offen.

Erst kürzlich verriet die einstige Buffy-Darstellerin, wie sie und ihr heutiger Ehemann sich damals kennengelernt haben. "Freddie und ich sollten eigentlich ein Dinner mit einem gemeinsamen Freund von außerhalb haben. Doch dieser Freund hat seinen Flug verpasst – wir haben uns aber trotzdem getroffen", schrieb Sarah auf Instagram.

Getty Images Freddie Prinze Jr. und Sarah Michelle Gellar im Juni 2000

Anzeige

Instagram / sarahmgellar Freddie Prinze Jr. und Sarah Michelle Gellar im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Freddie Prinze Jr. und Sarah Michelle Gellar im Juli 2007

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de