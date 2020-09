Judith Williams (47), Carsten Maschmeyer (61), Ralf Dümmel (53) und Co. investieren wieder! Am vergangenen Montag startete die achte Staffel der beliebten Vox-Sendung Die Höhle der Löwen. Zeitgleich lief unter anderem sowohl die Quizshow Wer wird Millionär? als auch der Staffelauftakt der gefeierten Kuppelshow Love Island im TV. Trotzdem konnte die erste neue Folge von "Die Höhle der Löwen" bei den Zuschauern punkten!

Laut einer Pressemitteilung von Vox habe die vergangene Folge der Gründershow eine sehr hohe TV-Reichweite erzielt: 14,1 Prozent der 14- bis 59-Jährigen sowie 17,8 Prozent der 14- bis 49-Jährigen hätten am vergangenen Montagabend "Die Höhle der Löwen" verfolgt. Somit habe sich das Fernsehformat nicht nur in beiden Zielgruppen die Marktführung sichern können, auch die Gesamtzahl der Zuschauer sei beeindruckend: Insgesamt hätten bis zu 3,09 Millionen Menschen eingeschaltet.

Diese Einschaltquoten spiegeln sich auch in einer aktuellen Promiflash-Umfrage (Stand: 1. September 2020, 16:00 Uhr) wider: 79,3% der Teilnehmer gaben vor dem Auftakt an, sich auf die neuen Folgen von "Die Höhle der Löwen" zu freuen. Nur 20,7% der Promiflash-Leser zeigten dabei weniger Interesse an der achten Staffel der TV-Show, in der erstmals Nico Rosberg (35) als Neu-Löwe auftritt.

TVNOW / Stefan Gregorowius Judith Williams in der neuen "Die Höhle der Löwen"-Staffel

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Judith Williams, Nico Rosberg und Dagmar Wöhrl bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Nico Rosberg bei "Die Höhle der Löwen"

