Wer ist die vermeintlich neue Frau an Brad Pitts (56) Seite? Zuletzt brachten zahlreiche Spekulationen die Hollywood-Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln: Nachdem Paparazzi-Bilder aufgetaucht waren, auf denen der US-amerikanische Schauspieler und das deutsche Model Nicole Poturalski sehr vertraut wirken, vermuten Fans wie Medienvertreter, dass die beiden ein Paar sind. Doch wer ist Nicole eigentlich – und was macht sie genau? Promiflash hat für euch die wichtigsten Infos zusammengefasst...

Die 27-Jährige lebt in Berlin, von wo aus sie als Model arbeit und die ganze Welt bereist. Dabei ist sie ziemlich erfolgreich, denn sie konnte schon einige hochklassige Jobs an Land ziehen: So zierte sie unter anderem das Cover der deutschen Ausgabe der Modezeitschrift Elle und war in dem Magazin Harper's Bazaar abgebildet. In ihrer Branche ist die 1,78 Meter große Laufstegschönheit unter dem Künstlernamen Nico Mary bekannt. In ihrem Privatleben dürfte sie auch allerhand zu tun haben: Nicole teilte auf ihren Social-Media-Kanälen Bilder eines kleinen Jungen, was zu der Vermutung führte, dass das Model Mutter ist.

In den sozialen Medien nutzte Nicole ihre große Reichweite in der Vergangenheit außerdem, um sich für gesellschaftliche und politische Themen einzusetzen: So unterstützte sie unter anderem die Black-Lives-Matter-Bewegung, engagierte sich im Tierschutz und setzte sich außerdem für die Opfer von Kindesmissbrauch ein.

Instagram / nico.potur Nicole Poturalski im Juli 2020

Instagram / nico.potur Nicole Poturalski im August 2020

Instagram / nico.potur Nicole Poturalski, Model

