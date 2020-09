So lässig ist Hollywood-Ikone Meryl Streep (71) in ihrer Freizeit unterwegs! Die US-amerikanische Schauspielerin überzeugte schon in so manchem Film mit ihren beeindruckenden Stylings und verkörperte auch schon eine Mode-Ikone: Ihr Auftritt als berühmt-berüchtigte, an Anna Wintour angelehnte Chefredakteurin Miranda Priestly in "Der Teufel trägt Prada" dürfte den meisten Fans sofort einfallen. Doch auch im realen Leben beweist die Oscar-Preisträgerin in Sachen Stilgefühl ein sicheres Händchen: Meryl kleidet sich in ihrer Freizeit zwar offenbar am liebsten leger – aber sie landet auch dabei einen modischen Volltreffer.

Aktuelle Paparazzi-Aufnahmen zeigen Meryl zusammen mit ihrem Hund während eines Spaziergangs in der kalifornischen Stadt Santa Monica: Die "Die Eiserne Lady"-Darstellerin trägt eine luftige weiße Bluse im angesagten Boho-Stil, die mit auffälligen roten Mustern bestickt ist. Dazu kombiniert die 71-Jährige eine lässige Jeans, der sie mit einem modischen Kniff den letzten Schliff verpasst hat: Den ausgefransten Saum am Ende der Hosenbeine hat sie umgekrempelt.

Die passenden Accessoires machen den gemütlichen Sommer-Look perfekt: Meryl trägt schwarze Flip-Flops, eine cremefarbene Cap und einen farblich passenden Mund-Nasen-Schutz. Zusätzlich rundete sie das Outfit mit einem einfachen Jutebeutel ab. Was sagt ihr zu Meryls Looks? Nehmt an der Umfrage teil!

