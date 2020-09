Ist Usher (41) bald ein Dreifach-Vater? Mit seiner Ex-Ehefrau Tameka Foster hat er bereits zwei Söhne: Usher "Cinco" Raymond V und Naviyd Ely Raymond (11). Nach zwei Jahren Ehe wurden Usher und die Musikerin 2009 wieder geschieden. Aktuell ist der Hottie mit Jenn Goicoechea liiert, die nun erstmals von ihm schwanger sein soll. Jetzt äußerste sich der "DJ Got Us Fallin' In Love"-Interpret erstmals selbst zu den Baby-Gerüchten – und tatsächlich ist da wieder ein Braten in der Röhre.

Am 4. September hatte Usher morgens einen Auftritt bei Good Morning America, wo er den Kindersegen bestätigte. Laut dem "Only U"-Performer freuen sich vor allem seine zwei Jungs darüber, dass sie noch ein Geschwisterchen bekommen. "Babys bringen einer Familie immer solche Freude. Ich bin wirklich aufgeregt auf das Kleine – die Ankunft des Babys", erklärte der werdende Vater weiter.

Die Schwangerschaftsgerüchte resultierten aus der Veröffentlichung aktueller Paparazzi-Bilder. Bei den besagten Aufnahmen kann man Ushers Liebste mit einem deutlichen Babybauch sehen. Hättet ihr gedacht, dass Usher wieder Papa wird? Stimmt ab!

