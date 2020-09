Wagen Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26) etwa den nächsten Schritt in ihrer Beziehung? 2019 kürte der TV-Junggeselle die Bremerin im Rahmen der Show Der Bachelor zu seiner Rosenkönigin und seitdem gehen die beiden gemeinsam durchs Leben. Ab dem kommenden Mittwoch treten sie nun als Paar im Fernsehen auf – in der Sendung Das Sommerhaus der Stars. In den letzten Jahren gingen dort bereits zahlreiche Promi-Beziehungen in die Brüche – andere dagegen wurden dadurch gestärkt: Menowin Fröhlich (33) machte seiner Freundin im vergangenen Jahr sogar einen Heiratsantrag. Doch mit welchen Erwartungen nehmen Andrej und Jennifer an dem Format teil?

Im "Sommerhaus-Podcast" von RTL gab sich Jennifer hinsichtlich ihrer gemeinsamen Zukunft mit dem 33-Jährigen ziemlich optimistisch: "Unser nächster Plan war jetzt erst mal das Sommerhaus und was danach kommt, werden wir dann sehen." Wenn es nach der Realityshow-Teilnahme zwischen den beiden so weitergehe wie bisher, könne man über die nächsten Schritte – wie das Heiraten – nachdenken. Von einem Antrag während ihrer Zeit im Sommerhaus wäre Jennifer aber alles andere als begeistert. "Nein, bitte nicht", machte sie klar.

Auch ihr Liebster ist von einem TV-Antrag offenbar nicht sonderlich begeistert: "Es gibt natürlich Menschen, die wollen die Öffentlichkeit um jeden Preis [...], aber ich finde es nicht angebracht." Dies sei schließlich ein ganz besonderer Moment, den man nur zu zweit oder in seinem engsten Umfeld genießen solle.

ActionPress Andrej Mangold und Jennifer Lange im September 2019 in Berlin

ActionPress Andrej Mangold und Jennifer Lange, ehemalige "Der Bachelor"-Teilnehmer

ActionPress Andrej Mangold und Jennifer Lange im November 2019 in München

