Bei diesen Paparazzi-Aufnahmen muss man zweimal hinschauen – doch der Mann auf den Bildern ist tatsächlich Bradley Cooper (45)! Nach seinem erfolgreichen Musikdrama "A Star Is Born", für das er mit Lady Gaga (34) vor der Kamera stand, dreht der 45-Jährige aktuell einen neuen Film. Über das kommende Projekt des Hollywoodstars ist noch nicht viel bekannt, doch das Outfit des Schauspielers spricht Bände!

Ende August wurde Bradley bei Dreharbeiten in Encino, Kalifornien von Fotografen abgelichtet: Auf den Fotos sieht man den wandlungsfähigen Darsteller mit zotteligen Haaren, Vollbart und einem 70er-Jahre-Outfit, bestehend aus weißer Hose und weißem Oberteil. Dazu trägt er eine silberne Kette mit einem Medaillon. Wie Just Jared erfahren haben will, entsteht der Film unter der Regie von Thomas Anderson und soll in den 70ern im San Fernando Valley in Los Angeles spielen.

Wie das Online-Portal weiter mutmaßt, könne Bradley den Produzenten Jon Peters verkörpern – Fans wollen eine Ähnlichkeit zwischen dem Schauspieler und dem Filmmogul entdeckt haben. Peters Name gelangte vor Kurzem wieder in die Schlagzeilen, denn: Im Februar war er genau für zwölf Tage der Ehemann von TV-Beach-Babe Pamela Anderson (53).

Pikachu / MEGA Bradley Cooper am Set eines Films, August 2020

Pikachu / MEGA Bradley Cooper am Set eines Films, August 2020

Getty Images Bradley Cooper in New York, November 2019

