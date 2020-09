Was für eine Vorzeigefamilie! Cristiano Ronaldo (35) ist einer der erfolgreichsten Fußballspieler der Welt. Doch auch privat läuft es bei dem Portugiesen so richtig rund: In Georgina Rodríguez (25) fand er vor vier Jahren seine große Liebe. Mit ihr zusammen hat Cristiano bereits eine gemeinsame Tochter, Alana Martina (2) – und auch für die anderen seiner drei Kids scheint sie eine super Stiefmutter zu sein. Und wie gut die Patchworkfamilie harmoniert, bewies Georgina nun auch mit einem malerischen Schnappschuss!

Gerade erst war die Truppe auf einem Jacht-Trip von Italien nach Ibiza. Und dabei gönnten sich Cristiano und Co. nun eine kleine Auszeit am Strand. Georgina teilte auf Instagram ein Foto, das sie und ihren Partner mit Cristiano Ronaldo Jr. (10), Mateo (3) und Eva Maria Dos Santos sowie Nesthäkchen Alana mit den Füßen im Meer zeigt. Allesamt in Badekleidung hält sich die sechsköpfige Rasselbande an den Händen und strahlt in die Kamera.

Was bei der Aufnahme ebenfalls direkt ins Auge fällt: Cristiano und seine Liebste befinden sich in absoluter Body-Topform. Ersterer überzeugte seine Fans davon bereits vor einigen Tagen mit einem Foto, mit dem er eigentlich Werbung für ein Paar Schuhe machen sollte. Stattdessen dürften die Fans aber eher den nassgeschwitzten Oberkörper des Sportlers begutachtet haben. Das Foto bot nämlich auch beste Sicht auf das Sixpack des 35-Jährigen.

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez im August 2020

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez und ihre Kinder im April 2020

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo, Fußballer

