Ist die Familienplanung schon abgeschlossen? Anfang Juni durften YouTuberin Julita (21) und ihr Freund Florian ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt willkommen heißen. Neben Söhnchen Leonard hat die 21-Jährige, die mit bürgerlichem Namen Julia Schulze heißt, mit Mila noch eine Tochter aus einer früheren Beziehung. Beide Kinder halten sie und Florian ganz schön auf Trab. Wollen die beiden trotzdem noch weiteren Nachwuchs?

In diesem Punkt sind sich die zwei einig: Sie wollen definitiv noch ein drittes Kind – mit einem weiteren Baby wollen sie sich aber Zeit lassen. "Wir haben eigentlich immer davon geredet, dass, wenn wir ein drittes Kind wollen, dann mit einem geringen Abstand, aber [...] – und das werden auch alle Mütter oder Eltern bestätigen – ist es schon eine Hausnummer mit zwei [kleinen] Kindern", erklärte Julita den Sinneswandel in einem YouTube-Video. Falls die 21-Jährige aber schon früher erneut schwanger werden sollte, würden sie das Kind auf jeden Fall behalten, ergänzte Florian in dem Clip.

Vor Kurzem hätten sie auch den Verdacht gehabt, dass es bereits so weit wäre, enthüllte das Duo auf der Social-Media-Plattform. Der Grund: Julita sei nämlich schlecht gewesen – außerdem hätte sie Stimmungsschwankungen und Gelüste gehabt und sie sei häufig müde gewesen. Doch es war falscher Alarm: Die beiden erwarten aktuell kein weiteres Kind.

Instagram / julia.schulze_official Julita und ihr Freund Florian nach der Geburt ihres Sohnes, Juni 2020

Instagram / florian.thiele_official/ Julita und ihr Freund Florian im Juni 2020

Instagram / julia.schulze_official Julita, Influencerin

